DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EVERGRANDE - Zwei Tochtergesellschaften des verschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande, der für Elektrofahrzeuge zuständig ist, wurden von einem Gericht auf dem chinesischen Festland in ein Konkursverfahren geschickt, berichtet die Financial Times. China Evergrande New Energy habe am Montag in einem Dokument für die Hongkonger Börse mitgeteilt, dass ein lokales Gericht in China das Verfahren am Freitag angeordnet habe. Am 25. Juli hatten einzelne Gläubiger von zwei seiner Geschäftsbereiche, Evergrande New Energy Vehicle (Guangdong) und Evergrande Smart Automotive (Guangdong), die gerichtliche Genehmigung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens und zur Reorganisation, so das Unternehmen. (Financial Times)

VERBRAUCHERSCHUTZ - Trotz klarer EU-Regeln versuchen die Internetkonzerne Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und ByteDance (Tiktok) einer Studie zufolge ihre Nutzer zu manipulieren. Die Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) liege der Süddeutschen Zeitung vor. Mithilfe manipulativer Designs wollen die Tech-Giganten ihre Nutzer nach Einschätzung des vzbv unter anderem dazu bringen, einer möglichst weitreichenden Zusammenführung personenbezogener Daten zuzustimmen. "Aus unserer Sicht ist das nicht rechtens", sagte vzbv-Vorständin Ramona Pop in einem Interview. Seit dem 7. März 2024 solle dieses Vorgehen nach EU-Recht unterbunden werden. (Süddeutsche Zeitung)

August 05, 2024 00:53 ET (04:53 GMT)

