Potsdam (ots) -Ein Jahr nach dem Brand des alten Landtagsgebäudes auf dem Potsdamer Brauhausberg läuft dazu ein ordnungsrechtliches Verfahren der Stadt Potsdam. Es betreffe "bauaufsichtliche und denkmalpflegerische Aspekte", teilte eine Stadtsprecherin dem rbb mit. Heute vor einem Jahr, am 5. August 2023, hatte es auf dem Brauhausberg gebrannt.Wann der alte Landtag endlich umgebaut wird, ist weiter unklar. Das Land Brandenburg hatte die Immobilie vor neun Jahren an einen privaten Investor verkauft. Wohnungen, Büros und ein Hotel sollten entstehen. Die Käuferin habe für verschiedene investive Massnahmen "nach Erteilung der Baugenehmigung vier Jahre Zeit", erkärte das Finanzministerium auf rbb-Nachfrage. Doch eine Baugenehmigung sei "bislang nicht erteilt" worden.Möglicherweise könnte das Land Brandenburg den Brauhausberg auch zurückkaufen. "Das vertraglich geregelte Wiederkaufsrecht läuft noch bis Ende 2025", so das Finanzministerium.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 24 Brandenburg aktuellChef/Chefin vom DienstTel.: 0331 - 97993-22410Mail: brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5836960