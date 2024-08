The following instruments on XETRA do have their first trading 05.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.08.2024Aktien1 GB00BQB6FF85 MicroSalt PLC2 CNE100006K27 Capinfo Co. Ltd.3 US87807D5095 TC BioPharm (Holdings) PLC ADR4 US58471G5080 Xylo Technologies Ltd. ADRAnleihen/ETF1 XS2875107307 Caixabank S.A.2 US337738BM99 Fiserv Inc.3 US337738BN72 Fiserv Inc.4 USU83067AL95 SM Energy Co.5 XS2705727233 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)6 US89788MAT99 Truist Financial Corp.7 US22822VBF76 Crown Castle Inc.8 XS2873948702 NWD [MTN] Ltd.9 XS2871478058 Ocado Group PLC10 US69371RT304 Paccar Financial Corp.11 XS2816665926 S1Series DAC12 XS2736402749 S1Series DAC13 XS2870855082 Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC14 US22822VBG59 Crown Castle Inc.15 US29379VCG68 Enterprise Products Operating LLC16 US29379VCH42 Enterprise Products Operating LLC 17 IE000CY30YV9 First Trust US Momentum UCITS ETF18 LU2098179695 UBS Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF