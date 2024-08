© Foto: DALL*E



Kryptowährungen wurden am Montag von der plötzlichen Risikoaversion an den globalen Märkten getroffen. Bitcoin fiel zeitweise um mehr als 10 Prozent, und der zweitplatzierte Ether erlebte den größten Rückgang seit 2021.Der Bitcoin wurde in Singapur zuletzt um 8,5 Prozent niedriger bei 54.100 US-Dollar gehandelt, nachdem er in der vergangenen Woche um 13,1 Prozent gefallen war - der stärkste Rückgang seit der Implosion der FTX-Börse. Ether verlor mehr als ein Fünftel seines Wertes, bevor er sich etwas erholte und bei 2.275 US-Dollar den Besitzer wechselte. Die meisten großen Token waren tief im Minus. Diese Rückgänge kommen zu einer Zeit, in der sich der weltweite Ausverkauf an den …