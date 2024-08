Denver, Colorado, USA (ots) -Einmal im Jahr treffen sich in den USA die weltweit besten Redner zur Jahres-Convention. Unter den rund 3000 internationalen Teilnehmenden ist mit dem St. Galler Daniel Enz ein Schweizer dabei und wird erstmals sogar ausgezeichnet.Man kennt sie von YouTube-Kanälen wie TedTalk und Greator, oder sie sprechen an Firmenveranstaltungen oder an Foren: Die Speaker (zu deutsch Redner oder Referenten). Doch nur die wenigsten können tatsächlich davon leben und noch weniger dürfen sich als CSP® - Certified Speaking Professional - bezeichnen. In einer bemerkenswerten Anerkennung seiner Arbeit wurde Daniel Enz aus St. Gallen, ein angesehener Verkaufstrainer und Speaker (https://danielenz.ch/), mit der begehrten CSP-Auszeichnung geehrt. Diese Zeremonie fand letzte Woche in Denver Colorado, USA, statt und markiert einen historischen Moment, da Enz bisher der erste und einzige Schweizer Redner ist, der diese Auszeichnung erhält.Der CSP-Award ist bekannt für ihre Strenge und Exzellenz. Doch im Gegensatz zu den Oscars wird der CSP nicht einfach verliehen, sondern muss in einem strikten Auswahlverfahren verdient werden. Dies unterstreicht die aussergewöhnliche Leistung von Enz, der die anspruchsvollen Kriterien des Programms erfüllt hat. Die Auszeichnung durchläuft drei entscheidende Phasen:1. Schriftliche Dokumentation: Kandidaten müssen über 250 bezahlte Auftritte in den letzten fünf Jahren nachweisen, die nicht nur quantitativ, sondern auch in Bezug auf den vorgegebenen, erzielten Umsatz überzeugen müssen.2. Kundenfeedback: 40 jener Kunden wurden danach direkt kontaktiert, die innert 10 Tagen ein detailliertes, schriftliches Feedback zu den Leistungen und über die Zusammenarbeit mit dem Kandidaten abgeben mussten.3. Fachjury Bewertung: Eine internationale Jury von Experten begutachtete ein 45-minütiges Video inklusive Transkript eines Vortrags des Kandidaten. Dabei wurden Aufbau, Dramaturgie, Storyline und Interaktion sorgfältig geprüft und bewertet."Diese Anerkennung ist eine grosse Ehre für mich und auch ein Zeichen für die Qualität und Hingabe, die ich in jede meiner Vorträge und Verkaufstrainings (https://danielenz.ch/) einbringe. Ich bin stolz, durfte ich die Schweiz in den USA vertreten, obwohl ich mich neben den amerikanischen Superstars wie z.B. Les Brown schon etwas klein fühlte. Ich danke der National Speakers Association und der internationalen Fachjury für diese Anerkennung", so Enz, bekannt als 'der mit den roten Schuhen' oder einfach 'speaker in red sneaker'.Aktuell können sich 31 Redner im gesamten deutschsprachigen Raum und schätzungsweise weniger als 1% der Redner weltweit mit dem Titel des Certified Speaking Professional schmücken. Nebst Daniel Enz wurde Andreas Gebhardt aus Deutschland geehrt. Beide vertreten die German Speakers Association GSA (https://germanspeakers.org/).Diese prestigeträchtige Auszeichnung festigt die Position von Enz als führender Experte in der Branche und dient als Inspiration für Redner weltweit, die in seine Fussstapfen treten möchten.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Daniel EnzTOP100 Verkaufstrainer & SpeakerPast President - GSA German Speakers Association Schweizenz coaching GmbHStahlstrasse 99000 St. Gallen / Schweiztel. G. +41 71 260 17 80tel. N. +41 79 708 76 13email: d.enz@danielenz.chweb: www.danielenz.chOriginal-Content von: enz coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099331/100921945