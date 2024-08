Hoch her geht es derzeit an der politischen Front. Das Säbelrasseln zwischen USA und China sowie Israel und den Anrainerstaaten ist mittlerweile bis hinter den Kaukasus hörbar. In dieser Gemengelage haben es die Industrienationen schwer, große Wachstumsphantasien zu entfachen. So musste Deutschland abermals eine Minus-Entwicklung beim BIP im zweiten Quartal von -0,1 % hinnehmen. Dreh- und Angelpunkt ist die schrittweise Verschlechterung des Standorts Deutschland. Waren es früher die mangelnden Fachkräfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...