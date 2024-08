Angesichts der Verkäufe an den Aktienmärkten hatten sich Bitcoin und Co in der Vorwoche noch vergleichsweise stabil präsentiert, doch im Wochenendhandel ging es auch am Kryptomarkt kräftig abwärts. In der Nacht auf Montag sind nun alle Dämme gebrochen, Bitcoin und viele große Altcoins verlieren prozentual zweistellig.Die digitale Leitwährung notiert am Montagmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund 15 Prozent tiefer im Bereich von 52.000 Dollar. Zeitweise ist der Kurs nach Daten den Branchenportals coinmarketcap.com ...

