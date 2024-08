Der DAX dürfte die neue Woche so beginnen, wie die vorige geendet hat: schwach.Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 2,4 Prozent auf 17.246 Punkte.Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der Index allmählich Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, ...

