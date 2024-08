Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz startet eine bedeutende Initiative zur Reduktion von Plastik. In Zusammenarbeit mit der Hardegger Käse AG setzt der Detailhändler auf eine innovative Verpackung. Lidl Schweiz macht damit einen wichtigen Schritt in der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele.Die neue zellulosebasierte Verpackung kommt beim Bio-Alpstein Bergkäse sowie beim Bio Usserrhödler Bergkäse zum Einsatz. Gegenüber der Vorgängerverpackung aus Kunststoff ist die Zellulose-Folie frei von rohölbasierten Rohstoffen und wird aus Resthölzern aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft hergestellt. Sie bewahrt den Geschmack optimal und gewährleistet höchste Produktsicherheit. Die innovative Verpackungslösung ist aktuell in über 100 Filialen eingeführt und überwiegend in der Deutschschweiz und im Tessin verfügbar."Wir freuen uns, mit Lidl Schweiz eine nachhaltige Verpackungslösung anzubieten", sagt Sandro Renz, Leiter Verkauf und Marketing von der Hardegger Käse AG. "Unsere zellulosebasierte Folie bietet identische Eigenschaften in Bezug auf Haltbarkeit und Qualität wie herkömmliche Kunststofffolien."Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele von Lidl SchweizLidl Schweiz setzt sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie schon seit Jahren im Recycling- und Verpackungsbereich ein und verfolgt das Ziel, den Plastikeinsatz bei Eigenmarkenprodukten bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren. Darüber hinaus sollen bis Ende 2025 alle Eigenmarkenverpackungen maximal recyclingfähig konzipiert sein und durchschnittlich mindestens 25 Prozent Rezyklat enthalten. Ende 2023 betrug der durchschnittliche Anteil an Rezyklat in den Lidl-Eigenmarkenverpackungen über 25%. Damit wurde das Ziel bereits zwei Jahre früher erreicht. Ein wichtiger Meilenstein war die Umstellung der 1.5-Liter-Flaschen der Lidl-Eigenmarke Saguaro mit Schweizer Wasser auf 100% Recycling-PET im Jahr 2022. Lidl Schweiz spart allein mit dieser Massnahme rund 157 Tonnen neues Plastik pro Jahr. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement von Lidl Schweiz findet sich im Nachhaltigkeitsbericht: Lidl_CSR_Online_DE_230912_final.pdfPressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100921948