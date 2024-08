Der XTB Morgenticker (05.08.2024)

Zu Beginn der neuen Woche beobachten wir einen weiteren panikartigen Ausverkauf an den Märkten. Die Anleger befürchten, dass die Vereinigten Staaten auf eine Rezession zusteuern könnten. Das Kapital fließt aus risikoreichen Vermögenswerten ab, wie die deutlichen Rückgänge der Indizes im asiatisch-pazifischen Raum und der Terminkontrakte auf US-Indizes zeigen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Bp auf der FOMC-Sitzung im September bereits bei 80,5 - Weitere Zinssenkungen um 50 Basispunkte auf der November-Sitzung werden mit 61,4 - und eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung eingepreist. Der Markt rechnet bereits mit insgesamt fünf Zinssenkungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr, was darauf hindeutet, dass die Fed mit ihren Zinssenkungen zu spät dran war und die USA bis zum Ende der zweiten Jahreshälfte 2024 in eine Rezession geraten werden.