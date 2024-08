Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung verzeichnet. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs auf 93,653 Milliarden US-Dollar sank das Ergebnis je A-Aktie um fast 15 Prozent auf 21.122 US-Dollar. Besonders auffällig war der Anstieg der Barmittel auf einen Rekordwert von 224,239 Milliarden US-Dollar, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahresende 2023 darstellt.

Massive Veräußerung von Tech-Beteiligungen

Der überraschende Verkauf von nahezu der Hälfte der Apple-Beteiligung durch Berkshire Hathaway sorgte für Aufsehen in der Finanzwelt. Diese Entscheidung, die zunächst mit steuerlichen Gründen erklärt wurde, könnte auf eine veränderte Einschätzung des Tech-Sektors hindeuten. Nicht nur Apple, sondern auch Anteile an der Bank of America wurden in [...]

