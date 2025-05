© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Warren Buffett bleibt sich treu - und zeigt einmal mehr, warum er der wahre GOAT ist.Es lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass wir uns aktuell in einer Phase großer Unsicherheit befinden. Allein im letzten Monat fiel das Wort "Unsicherheit" in rund 300 Gewinnmitteilungen von S&P-500-Unternehmen, laut Daten von AlphaSense. Grund dafür ist das sich ständig verändernde Umfeld rund um die Handelszölle. Genau das ist das Terrain, auf dem sich Buffett wohlfühlt. Während der S&P 500 in einer achttägigen Rallye bis zum Donnerstag um 8,7 Prozent zulegte, liegt er seit dem Rekordhoch vom 19. Februar (6.144,15 Punkte) dennoch 8,8 Prozent im Minus. Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway …