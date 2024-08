Plug Power-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Im freien Fall geht die Aktie rund sechs Prozent in die Knie. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Plug Power kann nun nämlich aus dem Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...