Produkte der NORMA Group unterstützen die Temperierung von stationären Batterien

Schellen des Typs VPP Bi-Cone sind Flanschverbindungen mit hoher Dichtigkeit

Speicheranlage soll schwankende Verfügbarkeit von Windenergie abmildern Maintal, Deutschland/Newbury, Großbritannien, 5. August, 2024 - Die NORMA Group hat einen Auftrag für V-Band-Schellen für eine Energiespeicheranlage in Deutschland erhalten. Der Kunde ist ein führender Anbieter von flexiblen Metallrohren und wird die Schellen im Kühlsystem der Anlage installieren. Von Sommer 2024 bis Ende 2028 wird die NORMA Group zwischen 30.000 und 180.000 Schellen pro Jahr an den Kunden liefern. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 2,4 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: "Aufgrund der unregelmäßigen Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie gewinnt die stationäre Stromspeicherung bei der Energiewende an Bedeutung. Wir wollen unser Geschäft mit Anwendungen für Energiespeicher ausbauen und so zu einer zuverlässigen und widerstandsfähigen Energieversorgung beitragen. Unsere hohe Innovationsstärke und etablierten Qualitätsstandards machen uns zu einem idealen Partner für kritische Infrastrukturprojekte." Die Anlage speichert Energie in großen stationären Batterien und soll Überlastungen oder Engpässe bei der Windenergieversorgung in einem Stromübertragungsnetz abmildern. Die Schellen werden in das Thermomanagementsystem der Anlage eingebaut. In diesem zirkuliert ein Glykol-Wasser-Gemisch, um die Batterien zu kühlen oder zu erwärmen. Die richtige Betriebstemperatur unterstützt die optimale Leistungsfähigkeit der Batterien. Die VPP Bi-Cone-Schelle wurde 2019 von Ingenieuren der NORMA Group als effiziente Verbindung für Metallrohre entwickelt. Diese spezielle V-Band-Schelle verbindet zwei konische Flansche, um eine leckagefreie Verbindung zu schaffen. Die NORMA Group fertigt die Schellen in ihrem Werk in Newbury in Großbritannien.

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 8.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.



