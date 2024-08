IberAmerican Lithium Corp. gab bekannt, dass das Unternehmen aufgrund langwieriger Hindernisse, ungünstiger Kapitalmarktbedingungen und anderer Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem zukünftigen Rechtsstatus der Bergbaulizenzen von Strategic Minerals Europe Corp. nicht in der Lage war, den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit Strategic Minerals Europe Corp. bis zum vereinbarten Abschlusstermin am 31. Juli 2024 abzuschließen.



Infolgedessen hat IberAmerican nach sorgfältiger Überlegung und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des geänderten und neu gefassten Business Combination Agreement vom 15. Juni 2024 zwischen IberAmerican, IberAmerican Resources Inc. und Strategic beschlossen, das BCA in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen auslaufen zu lassen.



IberAmerican hält an seinen strategischen Zielen fest und wird weiterhin nach Möglichkeiten suchen, die mit seinen langfristigen Wachstumsplänen übereinstimmen.



