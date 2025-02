The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2025ISIN NameCA03835T3091 APTOSE BIOSCIENCES INC.CA4798611063 JOLT HEALTH INCORPORATIONCA48600A1003 KATIPULT TECH.CORP.CA86276J1049 STRATEGIC MINERALS EUR.CA9256541058 VICINITY MOTOR CORP.IM00B2RDSS92 ARGO GROUP LTD DL-,01US48576U1060 KARYOPHARM THERAP.DL-0001US87256L1017 THG HOLDINGS UNSP.ADR/1