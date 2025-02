The following instruments on XETRA do have their first trading 26.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.02.2025Aktien1 CA2913411054 Eminent Gold Corp.2 FR001400XP40 Bolloré SE NV 253 JP3211050004 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.4 US87656Y4061 Tata Steel Ltd. GDR5 AU000000TMX0 Terrain Minerals Ltd.6 CA03835T4081 Aptose Biosciences Inc.7 CA4798612053 Jolt Health Inc.8 US48576U2050 Karyopharm Therapeutics Inc.Anleihen/ETF/ETP1 XS3013013241 National Australia Bank Ltd.2 XS3015113882 TotalEnergies Capital International S.A.3 CA135087S885 Canada, Government of...4 SE0023950902 Caybon Holding AB5 FR001400XLW2 Frankreich, Republik6 FR0128838507 Frankreich, Republik7 AU3CB0319051 International Finance Corp.8 NO0013478800 Parc Bidco AS9 FR001400XS13 Compagnie de Financement Foncier10 FR001400XS05 Compagnie de Financement Foncier11 USU25319AA95 Diebold Nixdorf Inc.12 US594972AT86 MicroStrategy Inc.13 US694308KV83 Pacific Gas & Electric Company14 US694308KU01 Pacific Gas & Electric Company15 FR001400XRB3 Pernod Ricard S.A.16 US87612GAN16 Targa Resources Corp.17 US87612GAM33 Targa Resources Corp.18 XS3015113536 TotalEnergies Capital International S.A.19 XS3015115408 TotalEnergies Capital International S.A.20 XS3013242196 Yapi Ve Kredi Bankasi AS21 XS3014215324 Nationwide Building Society22 IE000Y83YZ44 WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF23 DE000NXTA018 nxtAssets bitcoin direct ETP24 DE000NXTA026 nxtAssets ethereum direct ETP