Einstufung von Montega AG zu CENIT AG



Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.08.2024

Kursziel: 23,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Einmaleffekte belasten Q2-Ergebnis - Rekordauftragsbestand stimmt uns trotz schwierigem Umfeld vorsichtig optimistisch



CENIT hat jüngst Q2-Zahlen vorgelegt, die umsatzseitig im Rahmen unserer Prognosen und auf der Ergebnisseite leicht darunter lagen. Im EC stellte CEO Peter Schneck zudem die Erhöhung der Umsatz-Guidance aufgrund der jüngsten Akquisition in Aussicht, die nach Finalisierung der IFRS-Zahlen der neuen Tochter kommuniziert wird (zuvor nach US GAAP bilanziert). Weiter kündigte der Vorstand an, dass die zuvor erwogene Übernahme in Osteuropa durch ein Votum des Aufsichtsrats wegen rechtlicher Risiken nicht weiterverfolgt wird.

Hohes organisches Umsatzwachstum in H1 erzielt: Im ersten Halbjahr hat CENIT seine Umsätze um 13,6% yoy auf 99,4 Mio. EUR steigern können (Q2: +10,8% yoy). Dabei belief sich der anorganische Zuwachs durch die Übernahmen von PI Informatik, ABC und CCE auf ca. 6% und das organische Wachstum in H1 auf rd. 5%, was u.E. angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Hervorzuheben ist auch der erneut starke Absatz der eigenen Software in Q2, wobei sowohl die wiederkehrende SaaS-Umsatzbasis (+14,7% yoy; +6,5% qoq auf 3,5 Mio. EUR) als auch die Lizenzerlöse (+6,6% yoy; +6,5% qoq auf 1,3 Mio. EUR) gesteigert werden konnten. In H2 erwartet der Vorstand erneut einen soliden Absatz der eigenen Software, da u.a. bereits ein großer Versicherungskonzern Orders aufgegeben hat. Positiv überraschte uns zudem der Rekordauftragsbestand, der im Vergleich zum Vj. um 20,3% auf 71,3 Mio. EUR gesteigert wurde (H1/23: 59,3 Mio. EUR) und eine komfortable Ausgangsbasis für das zweite Halbjahr bildet. In H2 wird CENIT zudem von der fünfmonatigen Konsolidierung der neuen US-Tochter profitieren, die gemäß Vorstand auf indikativer Berechnung (IFRS 15-Effekt noch nicht final abschätzbar) einen Beitrag von ca. 11,0 Mio. EUR leisten dürfte.

Bottom Line durch M&A-Kosten und hohem Materialaufwand belastet: In Q2 hat CSH ein EBIT von 0,8 Mio. EUR (Vj.: 2,6 Mio. EUR, -70,6% yoy) erzielt, sodass in H1 erst 2,0 Mio. EUR der im FY avisierten 11,7 bis 12,2 Mio. EUR erwirtschaftet wurden. Der starke Rückgang ist sowohl den um 0,4 Mio. EUR höheren M&A-Kosten als auch dem positiven Bewertungseffekt aus dem Verkauf der japanischen Tochter im Vorjahr geschuldet (+0,9 Mio. EUR). Das um diese Effekte bereinigte EBIT lag bei 1,3 Mio. EUR ggü. 1,9 Mio. im Vj. (-28,3% yoy). Darüber hinaus lag die Rohmarge in Q2 mit 57,0% niedriger als üblich (Q1/24: 57,6%; Q2/23: 59,0%; FY23: 58,3%), was wir auf den verstärkten temporären Einsatz von Freelancern bei Consultingprojekten der ISR etc. zurückführen.



Obwohl CENIT auf das EBIT guided, sehen wir das EBITDA aufgrund der zunehmenden PPA-Abschreibungen als die aussagekräftigste GuV-Profitabilitätsgröße an. Dieses ist in Q2/24 unter Anwendung der gleichen Bereinigungen lediglich um 6,1% yoy gefallen (Q2/24: 3,2 Mio. EUR vs. 3,4 Mio. EUR im Vj.) und relativiert den hohen EBIT-Rückgang.

Der zweite Blick - EBIT-Guidance weiterhin realistisch: In den letzten sechs Jahren hat CENIT in H2 zwischen 71,2% und 84,8% seines FY-EBITs erzielt. Mit einem EBIT von 2,0 Mio. EUR in H1 verbleiben noch 83%, um die untere Bandbreite der Guidance zu erreichen. Mit den in H2 greifenden Effizienzmaßnahmen, die 3,1 Mio. EUR EBIT in H2 beisteuern sollen und der von uns erwarteten Normalisierung der Rohmarge gehen wir davon aus, dass CSH das untere Ende der EBIT-Guidance erreichen kann.



Fazit: Nach einem durchwachsenen Q2 kann CENIT u.E. weiter das untere Ende der EBIT-Guidance erreichen. Wir bestätigen unser Rating sowie unser Kursziel i.H.v. 23,00 EUR.



