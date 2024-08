Baierbrunn (ots) -Kaninchen werden sehr zutraulich, wenn man viel Zeit mit ihnen verbringt. Ratten lernen sogar kleine Kunststückchen. Wellensittichen zuzusehen, wie sie sich gegenseitig putzen und füttern, wärmt das Herz. Jedes Haustier hat etwas für sich. Doch bevor man für die Kinder eines ins Haus holt, gilt es einiges abzuwägen. Anschaffung, Futter, Steuer, Haftpflichtversicherung, das alles kann schnell teuer werden - insbesondere bei Hunden. "Für das erste Lebensjahr muss man bei einem Hund als Basis mit 500 Euro Tierarztkosten rechnen", sagt Dr. Jana Kudritzki, die als Tierärztin eine Praxis in Berlin Neukölln leitet, im Apothekenmagazin "ELTERN".Hohe Kosten für Hund und KatzeFür einen Hund, der etwa 14 Jahre alt wird, belaufen sich die Kosten laut dem Deutschen Tierschutzbund auf insgesamt mindestens 20 000 Euro, für eine Katze, die durchaus 16 Jahre alt wird, auf 13 000 Euro - aber nur, wenn nichts schiefgeht. Dennoch haben sich in Deutschland etwa zehn Millionen Menschen für einen Hund entschieden, 16 Millionen für eine Katze.Keine Modetiere oder Qualzuchten anschaffenErscheint der Aufwand für einen Hund oder eine Katze zu hoch, kommt es oft zu einem Kompromiss: Ein Hamster oder ein Kaninchen zieht ein. "Der Aufwand wird häufig unterschätzt", sagt Tierärztin Kudritzki. Zumal manchen Tieren die menschliche Gesellschaft nicht reicht. So sollten Kaninchen und Meerschweinchen mindestens zu zweit gehalten werden.Für welches Tier man sich auch entscheidet, einen Rat von Kudritzki sollte man bei der Wahl unbedingt befolgen: "Finger weg von Modetieren und Qualzuchten." Nicht selten stecken hinter einem vermeintlich niedlichen Aussehen schwere Krankheiten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 8/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5837010