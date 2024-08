Seit Donnerstag hat an den Märkten ein krasser Stimmungswechsel stattgefunden. Die Märkte setzen sich nun damit auseinander, dass die Zinssenkungen der Fed zu spät kommen, um eine Konjunkturabkühlung zu verhindern. Aktien korrigieren scharf, die Deutsche-Bank-Aktie kommt dem Stopp gefährlich nahe.Die Märkte sind in Panik, der Nikkei in Japan verzeichnet mit 12,4 Prozent einen historischen Einbruch und zieht weltweit die Börsen mit nach unten. NASDAQ, Dow Jones und DAX notieren vorbörslich tief im ...

