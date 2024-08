Original-Research: SYZYGY GROUP - von GBC AG



05.08.2024 / 09:31 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu SYZYGY GROUP



Unternehmen: SYZYGY GROUP

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 7,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer

- HJ-Umsätze im Rahmen, EBIT leicht unter Erwartungen

- Neukundengeschäft zieht an

- Rating und Kursziel bestätigt



Die SYZYGY GROUP erzielte im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 34,93 Mio. EUR (VJ: 35,99 Mio. EUR) und lag damit um 3,0 % unter dem Vorjahreswert. Der Umsatzrückgang ist insbesondere auf die überdurchschnittlich hohen Umsatzerlöse im ersten Quartal des Vorjahres zurückzuführen, in denen Nachlaufeffekte enthalten waren. Dies führte im ersten Quartal 2024 zu einem Umsatzrückgang von -6,4 %. Im zweiten Quartal 2024 konnte ein leichtes Umsatzplus von 0,7 % und damit die prognostizierte Trendwende erreicht werden.



Nach Regionen betrachtet zeigen die deutschen Gesellschaften mit einem Umsatz von 28,84 Mio. EUR (VJ: 29,01 Mio. EUR) eine weiterhin solide Entwicklung. Dabei konnte die positive Entwicklung des Geschäftsfelds "Digital Experience Services" die Schwäche des beratungsbezogenen Geschäftsfelds "Transformational Consulting Services" kompensieren. Aktuell ist jedoch auch im Beratungsbereich wieder ein verstärktes Kundeninteresse spürbar. Im Segment "UK & US" konnte das wieder anziehende Neukundengeschäft die vorangegangenen Budgetkürzungen nicht kompensieren, was zu einem weiteren Umsatzrückgang auf 2,48 Mio. EUR (VJ: 4,25 Mio. EUR) führte. In Polen profitierte die Gesellschaft Ars Thanea von einer hohen Nachfrage nach GCI-Dienstleistungen und einer positiven Entwicklung im Agenturgeschäft und verzeichnete eine deutliche Umsatzsteigerung auf 3,78 Mio. EUR (VJ: 2,77 Mio. EUR).



Das Halbjahres-EBIT in Höhe von 2,84 Mio. EUR (VJ bereinigt: 2,23 Mio. EUR) entspricht einer EBIT-Marge von 8,1 % (VJ: 6,2 %). Damit machen sich die eingeleiteten Kosteneinsparungen positiv bemerkbar, die EBIT-Marge liegt jedoch noch unter den Werten der vorangegangenen Halbjahre. Nach Angaben der Gesellschaft fanden im ersten Halbjahr 2024 zahlreiche "Neukunden-Pitches" statt, die mit höheren Aufwendungen verbunden waren. Im Ergebnis konnten eine Reihe von Neuaufträgen gewonnen und damit die Basis für steigende Umsätze in den kommenden Quartalen gelegt werden. Dann ist auch mit einer stärkeren Reduzierung der Kostenquoten zu rechnen.



Während die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr den Erwartungen entsprach, lag der EBIT leicht unter den Erwartungen. Das Management der SYZYGY GROUP bestätigt daher die Umsatzguidance, wonach ein Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet wird. Die erwartete EBIT-Marge wurde hingegen leicht auf 9,0 % (bisher: 10,0 %) reduziert. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2024 unverändert mit Umsatzerlösen in Höhe von 72,46 Mio. EUR, passen jedoch die EBIT-Prognose an die Unternehmensguidance an und erwarten bei einer EBIT-Marge von 9,0 % (bisher: 10,0 %) ein EBIT in Höhe von 6,53 Mio. EUR (bisher: 7,25 Mio. EUR). Die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre, in denen wir ein Umsatzwachstum von 8,0 % (2025e) bzw. 5,0 % (2026e) erwarten und von einer sukzessiven Steigerung der EBIT-Marge ausgehen, behalten wir unverändert bei.



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel von 7,70 EUR ermittelt. Dem kurszielmindernden Effekt aus der Prognoseanpassung steht ein kurszielerhöhender Effekt aus dem Rollover des Kurszielhorizonts gegenüber. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



