Der Nikkei crasht, DAX und US-Börsen stehen unter Druck. Der Markt erlebt in kurzer Zeit einen rasanten Stimmungswandel. Bieten die deutlich zurückgekommenen Kurse eine neue Einstiegschance, oder markieren sie bis auf weiteres das Ende der Rally? Die letzte Börsenwoche war in den USA mit einem Wochenminus von 2 Prozent bei S&P 500 schon nicht gut gelaufen, aber das ist kein Vergleich zu dem, was sich heute in Japan abgespielt hat: Mit einem Tagesminus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...