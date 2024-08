Rückblickend betrachtet war 2023 für das in Hamburg beheimatete M&A-Beratungshaus Oaklins Deutschland das zweitbeste Jahr in der 70-jährigen Historie. "Im ersten Halbjahr 2024 haben wir 16 Transaktionen abgeschlossen und unser Ziel von mindestens 25 Transaktionen im Gesamtjahr fest im Fokus", sagt uns Managing Partner Florian von Alten. Zudem hatte Oaklins Mitte 2023 die Führungsriege des Frankfurter Büros neu geordnet (s. PLATOW v. 13.6.23). Seither entwickle es sich "sehr stabil"; es wurden Christian Moritz als Associate Direktor und Iwen Boje als Analyst eingestellt. Doch da hören die Pläne nicht auf. "Aktuell führen wir Gespräche für den Aufbau eines eigenen Debt Advisory-Teams in Frankfurt", berichtet von Alten. Bisher hätten die deutschen Berater das Thema mit bestehenden Debt-Teams von Oaklins in anderen europäischen ...

