© Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa



Japanische Aktien sind am Montag zweistellig ins Minus gerutscht und erleiden die größten Verluste seit Jahrzehnten. Sorgen vor einer Rezession schlagen Anleger in die Flucht. Auch Europas Börsen gehen auf Talfahrt.Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 12,2 Prozent und schloss bei 34.247 Punkten, auf dem niedrigsten Stand seit sieben Monaten. Der Leitindex liegt nun 19,3 Prozent unter dem Rekordhoch von 42.426 Punkten, das im Juli dieses Jahres erreicht wurde. Der Topix-Index fiel ebenfalls mehr als 10 Prozent und erlebte den schlechtesten Tag seit 1987. Im Laufe des Montagmorgens weiteten sich die Kursverluste auch auf die europäischen und US-Märkte aus. Der DAX fällt zum …