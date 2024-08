EQS-News: ASG SolarInvest GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

envia THERM GmbH und ASG Versum-Gruppe schließen zukunftsweisende Kooperation für ein Photovoltaikfreiflächen-Portfolio von über 700 MW



05.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





envia THERM GmbH und ASG Versum-Gruppe schließen zukunftsweisende Kooperation für ein Photovoltaikfreiflächen-Portfolio von über 700 MW



Köthen, 5. August 2024 - Zur Entwicklung und Errichtung eines Photovoltaikfreiflächen-Portfolios von mehr als 700 MW gründen die in Sachsen-Anhalt ansässige ASG Versum-Gruppe und der regionale Energiedienstleister envia THERM GmbH eine gemeinsame Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft, die Ventura Holding GmbH. Ihr Ziel ist es, in den nächsten Jahren Solarkraftwerke zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben, was einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten wird.

Ein Mehrwert für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Die envia THERM GmbH, eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie AG, und die ASG Versum AG haben am 1. August 2024 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Zusammenarbeit wird die Stärken beider Partner bündeln und Innovationen, wie Speicher und Direktversorgung von Industrie und Gewerbe mit grünem Strom, ermöglichen. Beide Partner legen Wert auf eine langfristige und verlässliche Zusammenarbeit mit Flächeneigentümern, Kommunen und Bürgern. Dabei wir die ASG Versum-Gruppe die Projekte entwickeln und zur Baureife bringen. Die Baugenehmigung für das erste Projekt mit einer Leistung von rund 72 MW wird noch in 2024 erwartet.

Jan Wecke, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ASG Versum AG, zeigt sich begeistert: "Eine hervorragende Entscheidung. Gemeinsame Ziele und Werte der Partner vereinen sich zum Vorteil unserer Heimatregion!"

Radenko Krpelj, Vorstand der ASG Versum AG, betont: "Wir freuen uns, mit der envia THERM GmbH einen regional bekannten, kompetenten und starken Partner gefunden zu haben, der unsere Fähigkeiten in der Entwicklung baureifer Projekte wertschätzt. Beide Unternehmen teilen das Ziel, die Energieversorgung in der gemeinsamen Heimatregion nachhaltig zu gestalten."

Christof Schmieg, Vorstand der ASG Versum AG, unterstreicht: "Wir werden das durch envia THERM in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen und gemeinsam erstklassige Energieprojekte in der und für die Region umsetzen. Für uns ist die Kooperation ein wichtiger Zukunftsbaustein. Wir sind in der Unternehmensgruppe bereits über eine Anleihe am Kapitalmarkt aktiv und durch die Kooperation sichern wir die Wachstumsfinanzierung für die nächsten Jahre zusätzlich ab. So gewährleisten wir, dass sich unsere Gruppe langfristig am Markt positiv entwickeln kann."

Thomas Kühnert, Geschäftsführer der envia THERM GmbH, ergänzt: "Für das geplante Geschäftswachstum mit regionalen Energielösungen wollen wir die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraftwerken in den nächsten Jahren kräftig ausbauen. Die Kooperation und das Gemeinschaftsunternehmen mit der ASG Versum-Gruppe sind daher eine optimale Ergänzung unserer Aktivitäten in Mitteldeutschland."



Über die ASG Versum AG:

Die 2023 gegründete ASG Versum AG hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2034 vier Gigawatt an nachhaltigen Energieerzeugungsanlagen zu entwickeln und daraus einen Kraftwerkspark aufzubauen. Ihr Fokus liegt auf Mitteldeutschland, in der die ASG Engineering GmbH seit 2007 erfolgreich PV-Anlagen entwickelt und errichtet.



Über die envia THERM GmbH:

Die envia THERM GmbH, Bitterfeld-Wolfen, ist eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie AG. Das Unternehmen entwickelt und betreibt regenerative Erzeugungsanlagen (Bioenergie, Photovoltaik, Wasser- und Windkraft). Darüber hinaus versorgt es als Contracting-Anbieter Kunden in Ostdeutschland mit Fernwärme, Kälte und Prozessdampf aus Gas- und Dampfturbinenanlagen, Heizwerken, dezentralen Blockheizkraftwerken und Heizzentralen.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mit ca. 3.800 Mitarbeitern rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Anteilseigner von enviaM ist mehrheitlich die E.ON SE sowie direkt und indirekt rund 650 ostdeutsche Kommunen.



Investorenkontakt:

Thomas Benz, Christof Schmieg

ASG SolarInvest GmbH

+49 3496 6499360

solarinvest@asg-solar.de



Pressekontakt:

André Hückstädt

ASG Versum AG

+49 3496 6499360

a.hueckstaedt@asg-solar.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu

05.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com