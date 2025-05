EQS-News: ASG SolarInvest GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ASG Energie AG beteiligt sich am Stromvermarkter Electric Blue GmbH



05.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ASG Energie AG beteiligt sich am Stromvermarkter Electric Blue GmbH



Köthen (Anhalt), 5. Mai 2025 - Die ASG Energie AG, Muttergesellschaft der ASG SolarInvest GmbH, beteiligt sich an der Electric Blue GmbH, um die regional erzeugte Energie künftig auch regional vermarkten zu können. Die Beteiligung ergänzt die "Vision 2034", in der ASG den Wandel vom klassischen Projektierer hin zum regionalen Energieanbieter mit eigener Vermarktung vorantreibt. Ziel ist eine starke, lokale Wertschöpfung: Energie aus der Region, für die Region. Mit der Beteiligung an der Electric Blue GmbH setzt die ASG Energie AG ein klares Signal: Die Zukunft der Energieversorgung ist lokal, intelligent vernetzt und konsequent an den Bedürfnissen der Regionen ausgerichtet. Mit dieser strategischen Beteiligung stärkt ASG seine Position im Bereich intelligenter Stromvermarktung und dezentraler Energiesysteme. Electric Blue bringt als innovatives Unternehmen seine digitale Plattformkompetenz mit Zugang zum Strommarkt ein, die es ermöglicht, Strom aus erneuerbaren Quellen zielgenau, flexibel und marktgerecht zu vermarkten - und zwar dort, wo er gebraucht wird: vor Ort. "Unsere Vision war von Anfang an klar: Energie dort zu erzeugen, zu speichern und zu nutzen, wo sie gebraucht wird - von hier für hier", sagt André Hückstädt, Vorstand der ASG Energie AG. "Mit Electric Blue haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur unsere Werte teilt, sondern auch die technologische Antwort auf die Herausforderungen eines volatilen Strommarkts liefert." Michael Stephan, Gründer und Gesellschafter-Geschäftsführer der Electric Blue GmbH, begrüßt die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, die ASG als weiteren lokalen und starken Partner im Gesellschafterkreis begrüßen zu können; wir werden gemeinsam an innovativen Lösungen für unsere Gesellschafter und (Industrie-)Kunden arbeiten!" Ein neuer Baustein im ASG Energie-Netzwerk

Die Beteiligung ist ein weiterer Baustein der unternehmenseigenen "Vision 2034", mit der die ASG ihren Wandel vom klassischen Projektentwickler für Freiflächen-Photovoltaikanlagen hin zu einem regional verankerten Energieanbieter vorantreibt - mit eigener Erzeugung, Speicherung und vor allem Vermarktung der gewonnenen Energie. In einem sich wandelnden Energiemarkt - mit sinkenden Stromerlösen und wachsendem Bedarf an Flexibilität - ist die Zusammenarbeit mit Electric Blue mehr als ein Investment: Sie ist ein strategischer Schritt, um auch in Zukunft zuverlässig und wirtschaftlich Energie liefern zu können - und das im Sinne der Regionen, in denen ASG aktiv ist. "Wer heute erfolgreich sein will, muss Energie zielgenauer und regional erlebbar vermarkten", so Hückstädt weiter. "Genau das setzen wir mit dieser Partnerschaft um."



Über ASG Energie AG

Die ASG Energie AG mit Sitz in Köthen (Anhalt) und einer Niederlassung in Berlin ist ein erfahrener Projektentwickler für erneuerbare Energien. Das Unternehmen plant, entwickelt und realisiert Freiflächen-PV-Anlagen, Batteriespeicher und sektorgekoppelte Energielösungen - immer mit Fokus auf regionale Wertschöpfung, kommunale Zusammenarbeit und technologische Zukunftsfähigkeit. Ziel ist es, bis 2034 rund 4 Gigawatt klimaneutrale Leistung zu errichten.



Über Electric Blue GmbH

Electric Blue ist ein technologiegetriebenes Unternehmen mit Fokus auf die Digitalisierung der Stromvermarktung. Die Plattform verbindet Erzeuger, Verbraucher und Märkte auf intelligente Weise und schafft so neue Möglichkeiten für flexible, wirtschaftliche und regionale Energieverteilung.



Pressekontakt

André Hückstädt

ASG Energie AG

Elsdorfer Weg 3a

06366 Köthen Tel.: 03496/6499351

E-Mail: andre.hueckstaedt@asg-energie.de

Internet: http://www.asg-energie.de Eingetragen beim Amtsgericht Stendal, HRB 32754

Vorstand: André Hückstädt, Christof Schmieg, Radenko Krpelj

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Manuela Heise



05.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com