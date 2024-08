FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prudential von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1350 auf 865 Pence gesenkt. Das zweite Halbjahr könne sich für den Finanzkonzern schwächer entwickeln, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie der Deutschen Bank. In etlichen Geschäftsfeldern könne das Wachstum stagnieren oder gar zurückgehen. Für eine echte Erholung der Aktien brauche es querbeet prozentual zweistelliges Wachstum./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541