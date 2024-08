Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Man mag das Wort Crash an der Börse ungern in den Mund nehmen, aber an diesem heutigen Montagmorgen fühlt es sich ganz danach an. Der Nikkei in Tokio verliert fast 13 Prozent, vorbörsliche Indikationen für den Nasdaq 100 in New York lassen ein Minus von fünf Prozent erwarten und der Kurs der Kryptowährung Bitcoin stürzt um fast 20 Prozent ab. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. ...

