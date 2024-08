© Foto: picture-alliance / ZUMA Press | Jonathan Alcorn



Die Stimmung am Aktienmarkt könnte sich weiter abkühlen, signalisieren jüngste Handlungen und Kommentare von zwei Schwergewichten der Finanzwelt: Bill Gross und Warren Buffett.Bill Gross, auch bekannt als der "Bond King", äußerte sich pessimistisch über die Aussichten für Aktien und riet den Anlegern, anstatt Dips zu kaufen, lieber über Gewinnmitnahmen nachzudenken. "Die Anleger sollten aufhören, über Buy the Dip zu sprechen, und anfangen, über den Verkauf der Erholung zu sprechen", erklärte er in einem Beitrag auf der sozialen Plattform X mit, kurz bevor der Aktienmarkt nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten stark nachgab. Gross hob hervor, dass aktuell kaum "bullishe Aktien" zu finden …