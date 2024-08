Krypto Party vorbei - Totaleinbruch des Marktes durch diese Faktoren

Weltweit brechen die Krypto- und Aktienmärkte unter den aktuellen Nachrichten um zweistellige Prozentbereiche ein. Schon das ganze Wochenende hat eine bearische Stimmung den Kryptomarkt erheblich nach unten gedrückt, wobei einige TOP 100 Coins sogar Verluste von mehr als 50% in den letzten 7 Tagen verkraften müssen. Auch die Leitwährung Bitcoin fällt am heutigen Montag kurzzeitig unter die 50.000 US-Dollar Marke, obwohl der Kurs noch vor wenigen Tagen an der 70.000 US-Dollar Marke geschrammt hat.

Massive Verluste bei Kryptowährungen

WIF, als Nummer 51 der größten Kryptowährungen, hat in den vergangenen 7 Tagen durch den kurzfristigen Einbruch über 52% an Wert verloren. Auch Ethereum musste dramatische Verluste hinnehmen. Der Coin verliert im 7-Tages-Vergleich 30%, in den letzten 24 Stunden 19,6%. Aktuell liegt der Kurs der zweitgrößten Währung bei 2337 US-Dollar, durch eine kurzfristige Erholung in der letzten Stunde.

Top 5 Kryptowährungen, Quelle: www.coinmarketcap.com

USA mit Rezessionsängsten

Währenddessen herrscht in den USA erneut die Panik vor einer aufkommenden Rezession. Der Ökonom Peter Schiff sagt dazu:

"Die Zentralbanken sind jahrelang Risiken eingegangen, und jetzt könnten wir die Konsequenzen zu spüren bekommen. Sie haben die Zinsen niedrig gehalten, was zu einer großen Schuldenblase geführt hat. Doch als die Inflation stieg, ließen höhere Zinsen diese Blase platzen. Jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen."

Auch die sogenannte Sahm-Rezessionsregel deutet auf eine bevorstehende Rezession hin. Wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den letzten drei Monaten um 0,5% Punkte über dem Tiefstwert der letzten 12 Monate liegt, ist bisher noch immer eine Rezession die folge gewesen. Dieser Indikator wurde durch die aktuell veröffentlichten Zahlen ausgelöst.

https://x.com/FriedrichReport/status/1819410744355488150

Auch die erneut aufkommenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran verstärken die Ängste an den Aktienmärkten.

Nahost-Konflikt

Nach der Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran wurden die Gemüter im Konflikt zwischen den Ländern erneut stark erhitzt. Zwar hatte der US-Präsident Joe Biden die Tötung stark kritisiert, dennoch sagte die USA Israel "eiserne Unterstützung" im Falle eines Angriffs des Irans zu. Erst heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass der Iran und die von der Führung in Teheran unterstützte Schiiten-Miliz Hisbollah Israel mit einer massiven Vergeltung drohen. Auf dem Nachrichtenportal AXIOS wurde auf Einschätzungen von amerikanischen und israelischen Regierungsbeamten verwiesen, dass der Iran bereits heute Montag mit seinen Vergeltungsanschlägen beginnen könnte. Der gesamte Aktien- und Kryptomarkt ist daher angespannt, da diese Eskalation zu einer Destabilisierung der weltweiten Wirtschaftslage führen könnte. Schon beim letzten Konflikt zwischen Israel und Iran Anfang des Jahres reagierten die Krypto- und Aktienmärkte mit starken Verlusten.

Japanischer Aktienmarkt crasht

Im gesamten asiatisch-pazifischen Aktienraum wurde ein enormer Rückgang der Aktienkurse wahrgenommen. Der japanische Nikkei 225 Index fiel um bis zu 15,2%, was am Aktienmarkt einen Super Gau darstellt. Dies stellt den größten Abverkauf von Aktien seit dem Black Monday im Jahre 1987 dar. Auslöser dafür dürfte die Leitzinserhöhung von Japan in Verbindung mit den geopolitischen Ereignissen sein, dass der Zinssatz durch die erneute Erhöhung den Höchststand seit 16 Jahren erreicht.

Dabei erhöhte die japanische Notenbank ihren Leitzins auf 0,25%, was im internationalen Vergleich noch immer ausgesprochen niedrig ist. Dennoch reagierte der Nikkei innerhalb einer Stunde mit einem Preisverlust von 5,3%.

Kurzfristige Erholung

Nach dem dramatischen Rückgang der Krypto-Kurse in den letzten Tagen zeigt sich aktuell eine kurzfristige Erholung. So konnten etwa Render, Bittensor und Kaspa innerhalb einer Stunde mehr als 10% des Wertes wieder gutmachen. Dies zeigt, dass gerade in Rezessionsphasen häufig auch gute Kaufgelegenheiten für Investoren vorhanden sind. Im ICO-Bereich zeigt sich dies bei 99Bitcoins, die neben ihrer Lernplattform kurz davor ist, ihre eigene Kryptowährung zu launchen.

