United Internet veröffentlichte am Freitag nach Börsenschluss die vorläufigen Ergebnisse für Q2/H1 2024 , die ein anhaltendes Wachstum bei den Kundenverträgen und einen moderaten Umsatzanstieg zeigten. Der Q2-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2,6% auf EUR 1,53 Mrd., während das EBITDA leicht auf EUR 323 Mio. zurückging, was auf erhöhte Aufwendungen für den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes zurückzuführen ist. Das EBIT ging aufgrund höherer Abschreibungskosten deutlicher zurück. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 geringfügig aktualisiert und erwartet nun einen Umsatz von 6,4 Mrd. EUR (-1,5% Delta gegenüber der vorherigen Prognose) und ein EBITDA von 1,38 Mrd. EUR (-3%). Diese Anpassung ist in erster Linie auf einen vorübergehenden Ausfall des 1&1-Mobilfunknetzes im Mai zurückzuführen, der zu vermehrten Vertragskündigungen führte. Um die aktualisierte Prognose zu erfüllen, erwartet United Internet eine stärkere Performance im zweiten Halbjahr mit einem moderaten Umsatzwachstum von 3,6 % yoy und einem EBITDA-Wachstum von etwa 10 % yoy. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG