Linz (www.anleihencheck.de) - Angesichts des jüngsten US-Arbeitsmarkbericht lässt sich die Frage stellen, ob die FED den "idealen" Zeitpunkt für eine Zinswende nicht bereits verpasst hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bereits am Donnerstag hätten die Daten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Registrierten Arbeitslosen mit Werten deutlich über den Analystenschätzungen überrascht. Aber auch die am Freitag publizierte Änderung der Beschäftigten exkl. Agrarsektor sei im Juli deutlich schwächer ausgefallen. Entgegen dem prognostizierten Wert von 175T sei die Beschäftigung von 206T auf lediglich 114T gefallen. Ebenfalls habe die Arbeitslosenquote einen Anstieg von 4,1% auf 4,3% verzeichnet. ...

