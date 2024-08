Zürich (www.anleihencheck.de) - Auf globaler Ebene setzte im vergangenen Herbst eine Zinswende ein, so die Experten von Swisscanto.Nach knapp zwei Jahren mit teilweise markanten Zinserhöhungen seien die geldpolitischen Leitzinsen seitdem wieder am Sinken. So habe es seit Oktober 2023 rund viermal mehr Zinssenkungen als Zinserhöhungen gegeben. Der Zinssenkungszyklus sei zunächst vor allem von den Schwellenländern in Lateinamerika und Osteuropa angeführt worden. Inzwischen weite er sich aber immer mehr auch auf die übrigen Schwellenländer sowie die Industrieländer aus. ...

