Nach historischen Verlusten im Nikkei, starteten auch viele Aktien in Deutschland heute deutlich tiefer. Im frühen Handel nehmen die Verluste nun etwas ab. Die Commerzbank wird übermorgen ihre Zahlen veröffentlichen. Positive News braucht die Aktie dringend, das Chartbild ist stark angeschlagen.Bereits beim Abverkauf am Donnerstag, ausgelöst durch negative Quartalszahlen von Big-Tech aus den USA, war die Commerzbank-Aktie dabei. Am Ende schlossen die Papiere 5,4 Prozent tiefer. Damit stand der Kurs ...

