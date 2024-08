DJ Sentix: Deutsche Konjunktur befindet sich im Sturzflug

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland weist im August auf einen massiven Einbruch. Der Gesamtindex fällt von minus 19,0 auf minus 31,1 Punkte, wie das Beratungsunternehmen mitteilte. Die deutsche Konjunktur befinde sich im "Sturzflug" und die "Rezessionsglocken" schrillten abermals in Deutschland, erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

Der Index der Lagebeurteilung fällt von minus 32,3 auf minus 42,8 Zähler. Das ist der tiefste Wert seit Juni 2020. Der Index der Konjunkturerwartungen reduziert sich von minus 4,8 auf minus 18,5 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Oktober 2023.

Der Konjunkturindex des Euroraum fällt im August von minus 7,3 auf minus 13,9 Zähler. Die Lagebeurteilung sinkt von minus 15,8 auf minus 19,0 Zähler. Die Erwartungen fallen von plus 1,5 auf minus 8,8 Punkte. "Nach dem herben Rückschlag im Juli kommt es nun im August für die Konjunktur in Euroland ganz bitter", sagte Hussy. "Besondere Sorgen bereiten den Anlegern die fragile geopolitische Situation, gerade im Nahen Osten."

In den USA beschleunigt sich die konjunkturelle Abkühlung. Die Konjunkturerwartungen fallen das vierte Mal in Folge und sind mit nunmehr minus 10,0 Punkten so niedrig wie zuletzt im Juli 2023. "Die restriktive Zinspolitik der Fed kommt nun in der Wirtschaft an", erklärt Hussy. "Im US-Wahlkampf wird die laufende Konjunkturabkühlung sicher ein Kernthema."

August 05, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)

