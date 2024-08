Bern (ots) -Über 200 nationale und internationale Filmperlen, tausende Besucher:innen und zahlreiche Veranstaltungen: Vom 7. bis 17. August findet das renommierte Locarno Film Festival statt - mit 35 SRG-Koproduktionen im Programm. Die SRG als Medienpartnerin unterstützt das Festival mit drei Preisen, und Play Suisse engagiert sich als Creative Partnerin im BaseCamp. Auf der SRG-Streaming-Plattform sind zudem Film- und Serienhighlights der vergangenen Festivalausgaben verfügbar.Vom 7. bis 17. August wird die Piazza Grande zum 77. Mal zum Schauplatz eines der bedeutendsten Filmfestivals weltweit: dem Locarno Film Festival. Auch in diesem Jahr überzeugt das älteste internationale Filmfestival der Schweiz mit einem beeindruckenden Programm, bestehend aus über 200 nationalen und internationalen Filmperlen - darunter 35 SRG-Koproduktionen in neun Kategorien.Zu den Highlights gehören: Der Spielfilm "Der Spatz im Kamin" von Ramon Zürcher (SRF/SRG), der im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden kämpft. Die Serie "Espéce menacée" von Bruno Deville (RTS) in der Sektion Fuori Concorso. Der Sci-Fi-Thriller "Electric Child" von Simon Jaquemet (SRF/SRG/Arte) auf der Piazza Grande. Der Dokumentarfilm "Wir Erben" von Simon Baumann (SRF) in der Parallelsektion Semaine de la Critique sowie das Drama "Hanami" von Denise Fernandes (RSI) im Wettbewerb Concorso Cineasti del Presente.Die SRG als Medienpartnerin des Locarno Film FestivalsDie SRG ist erneut Medienpartnerin des Locarno Film Festivals und bietet durch die Zusammenarbeit den Schweizer Filmemacher:innen eine internationale Bühne, wo sie ihre Werke einem breiten internationalen (Fach-)Publikum präsentieren können. "Unser mutiges Festival der Entdeckungen wird mit der SRG als Partnerin einem breiten Publikum zugänglich gemacht", so Raphaël Brunschwig, Managing Director Locarno Film Festival.Die Vielzahl nationaler und internationaler Filme fördert zudem die kulturelle Vielfalt, das gegenseitige Verständnis und den Austausch. So auch die Notte Svizzera, die ganz im Zeichen des Schweizer Films steht und dem Austausch zwischen Kulturpolitik und der Filmbranche dient. Die SRG unterstützt zusammen mit den anderen Förderinstitutionen diesen Anlass, der jeweils am ersten Samstagabend des Festivals stattfindet.Die SRG unterstützt zudem den Wettbewerb für kurze und mittellange Filme Pardi di Domani (https://www.locarnofestival.ch/festival/film-sections/pardi-di-domani.html) mit den Preisen "Pardino d'Oro SRG SSR per il miglior cortometraggio internazionale" und "Pardino d'Argento SRG SSR per il Concorso Internazionale", die mit 10'000 beziehungsweise 5000 Franken dotiert sind. Weiter steuert die SRG den Preis "Grand Prix Semaine de la critique/Prix SRG SSR" im Wert von 5000 Franken bei. Dieser wird in der unabhängigen Sektion Semaine de la Critique (https://www.locarnofestival.ch/festival/film-sections/semaine-de-la-critique.html), die vom Schweizerischen Verband der Filmjournalisten in Zusammenarbeit mit dem Direktor und den Organisator:innen des Locarno Film Festivals organisiert wird, vergeben.Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit dem Locarno Film Festival gibt es im Artikel "Das Locarno Film Festival und RSI - gemeinsam für den Film!" (https://publicvalue.srgssr.ch/das-locarno-film-festival-und-rsi-gemeinsam-fuer-den-film/)Play Suisse unterstützt den Kreativ-Hub BaseCampDas BaseCamp (https://festivalbasecamp.ch/), der kreative Hub des Locarno Film Festivals, bietet jungen Kreativen und Kunstschaffenden bereits zum fünften Mal einen Ort der Inspiration, Zusammenarbeit und des Austauschs - mit der Unterstützung von Play Suisse als Creative Partnerin. Die rund 200 Teilnehmer:innen aus diversen Bereichen wie Film, Fotografie, Musik und Design haben die Möglichkeit, zu experimentieren, neue Perspektiven und andere Filmschaffende kennenzulernen und am gesamten Festivalprogramm teilzunehmen.Im BaseCamp zu sehen und hören gibt's unter anderem eine audiovisuelle Installation, in der Marianne Faithfulls Song "Why'd Ya Do it" von jungen Künstler:innen auf neue Art zum Leben erweckt wird. Diese wurde anlässlich des 45-Jahr-Jubiläums ihres Albums "Broken English" durch das Locarno Film Festival in Zusammenarbeit mit dem Montreux Jazz Festival sowie der SRG - insbesondere Mx3 und Play Suisse - realisiert. Zudem werden die BaseCamper:innen einen ersten exklusiven Blick auf die zweite Staffel der Kurzfilmreihe junger Filmschaffender "FUTURA!" werfen und sich unter anderem mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand und Nicolas Wadimoff, Haupt-Produzent und -Initiatior des Projekts "FUTURA!" austauschen können.Das Locarno Film Festival auf Play SuisseAuf Play Suisse können 12 Highlights der vergangenen Ausgaben des Locarno Film Festivals in der Kollektion "Locarno Film Festival" (https://www.playsuisse.ch/collection/355662) wiederentdeckt werden. Neu dazugekommen sind die SRF-Koproduktion "Jill" (2022) von Steven Michael Hayes, über Jills Aufwachsen mit einer verhängnisvollen Ideologie in der Abgeschiedenheit der Wälder Nordamerikas sowie die RTS-Koproduktion "Canard" (2023) von Elie Chapuis über zwei Entenzüchter, deren Kinderwunsch sich in einen Albtraum verwandelt. Zudem wird die am 10. 