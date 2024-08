Die 5 wichtigsten Krypto News der Woche

Die vergangene Woche hatte einen starken Einfluss auf die aktuellen Geschehnisse am Krypto-Markt. Wir verraten, welche Ereignisse den aktuellen Krypto-Crash nachhaltig verursacht haben und weshalb sich Anleger darauf einstellen sollten, dass es noch etwas dauern kann, bevor ein erneuter Aufschwung entsteht.

News #1: Historische Verluste in Japan und Südkorea

Die Sorgen um die weltweite Wirtschaft sind an fast allen großen Aktienmärkten spürbar. Am stärksten hat es allerdings Japan und Südkorea getroffen, denn hier waren die Kurseinbrüche so stark wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Der Kospi-Index aus Südkorea musste in den heutigen Morgenstunden ein Minus von über 10 % durchleben, in Singapur verlor der Straits-Times-Index 4 % an Wert.

Am schlimmsten traf es allerdings den japanischen Nikkei-Index, der zum Ende des Handelstags 12,4 % im Minus stand. Dies ist der größte Verlust innerhalb von 24 Stunden seit dem Jahr 1987.

Auch der Krypto-Markt reagierte sofort auf diese Nachrichten: Bitcoin (BTC) verlor in den letzten 24 Stunden 12,63 % an Wert und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 52.810 US-Dollar gehandelt. Ethereum (ETH) liegt sogar mit 19,76 % im Minus und liegt derzeit bei einem Preisniveau von 2.328 US-Dollar.

News #2: US-Demokraten fordern neue politische Haltung zu Kryptowährungen

Eine etwas positivere Nachricht gab es bereits zu Beginn der letzten Woche, als bekannt wurde, dass mehr und mehr Mitglieder der Demokratischen Partei in den USA eine Kursänderung fordern: Der amtierende US-Präsident Biden zeigte bisher Kryptowährungen gegenüber eine eher abwehrende Haltung. Dies könnte sich allerdings mit der kommenden Wahl ändern, wenn die demokratische Kandidatin Kamala Harris ihre Richtung anpasst und so versucht, diesen politischen Streitpunkt ebenfalls für sich zu entscheiden (wir berichteten).

Schließlich halten in den USA über 16 % der Bevölkerung Anteile an Kryptowährungen und dürften sich damit auch für den Präsidentschaftskandidaten interessieren, der eine offenere Haltung einnimmt.

News #3: US-Notenbank verzichtet auf Zinssenkung

Die Federal Reserve - die Notenbank der USA - hatte bereits Ende Juli bekannt gegeben, dass es zumindest bis zum kommenden September keine Veränderung am Leitzins geben wird (wir berichteten). So wird dieser weiterhin auf einem hohen Niveau von 5,5 % liegen und soll damit die weiterhin erhöhte Inflation in den USA bekämpfen.

Dies sorgt allerdings dafür, dass viele Anleger derzeit mit größeren Investitionen warten, was wiederum einen negativen Einfluss auf die Krypto-Welt und das gesamte Finanzwesen hat. Viele Finanzexperten gehen allerdings davon aus, dass bereits im September eine entsprechende Zinssenkung erfolgen wird. Investoren sollten sich also bis dahin gedulden.

News #4: Solana zum ersten Mal mit höheren Transaktionseinnahmen als Ethereum

Einen kleinen Paukenschlag gab es letzte Woche zudem, nachdem Solana zum ersten Mal überhaupt den großen Konkurrenten Ethereum in Bezug auf die Einnahmen durch die Blockchain-Nutzung übertreffen konnte. So zeigen die Daten nämlich, dass die Solana-Blockchain innerhalb einer Woche einen Umsatz von circa 25 Millionen US-Dollar erzielen konnte, während Ethereum im selben Zeitraum einen Umsatz von 21 Millionen US-Dollar hatte.

Diese für Solana äußerst positive Entwicklung ist auf gleich mehrere Faktoren zurückzuführen: Einerseits gab es in den letzten Jahren kaum noch Ausfälle, was die Zuversicht der Nutzer stärkte. Auch die regelmäßigen Upgrades und neuen Features sorgten dafür, dass das Netzwerk immer weiter gestärkt wurde. Andererseits konnten die vielen Meme-Coins, die über die Solana-Blockchain große Erfolge feierten - wie zum Beispiel Dogwifhat (WIF) oder BOOK OF MEME (BOME) -, dafür sorgen, dass das gesamte Netzwerk von den Zuflüssen profitierte.

News #5: PlayDoge-Presale entwickelt sich zum Presale-Hit

Gerade für Anleger, die auf der Suche nach jungen und eher unbekannten Projekten sind, dürfte PlayDoge ($PLAY) bereits jetzt eine Möglichkeit sein, um frühzeitig und günstig zu investieren. Denn seit dem Start der Vorverkaufsphase vor wenigen Wochen wurden fast 6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt - und das, obwohl der Krypto-Markt derzeit eher bärisch aufgestellt ist.

Der bereits jetzt erfolgreiche Presale profitiert einerseits stark von der Idee hinter PlayDoge: Die Entwickler möchten die in den 1990er-Jahren berühmten Tamagotchis in die heutige Zeit holen. Hierfür kombinieren sie die nostalgische 2D-Pixel-Grafik und den typischen 8-Bit-Sound der damaligen Zeit mit modernen Technologien von heute. Hierzu zählt nicht nur die Nutzung von Kryptowährungen und Play-to-Earn-Modellen, sondern auch ein Einsatz über den Google Play Store und den Apple App Store.

Erfahre alles zum neuen PlayDoge-Projekt!

Ebenfalls interessant ist für viele Anleger das Staking-Angebot, das bereits seit einigen Wochen läuft und in den kommenden drei Jahren weiterhin $PLAY-Token als Belohnung auszahlen wird. Im Augenblick wird hier sogar eine hohe jährliche Rendite von 79 % geboten. Es kann sich also durchaus lohnen, bereits jetzt in PlayDoge zu investieren und von den günstigen Preisen zu profitieren.

Kaufe jetzt günstig $PLAY-Token!

