Mainz (ots) -Es wirkt paradox: Die klassischen Rollenbilder brechen auf, die Gesellschaft wird geschlechtergerechter, toleranter, offener. Gleichzeitig sind traditionelle Männlichkeitsideale vom Beschützer und Versorger, vom harten Kerl, der stark, rational und dominant ist und seine Gefühle verbirgt, nach wie vor weit verbreitet. Was bedeutet Männlichkeit heute? Was ist ein echter Mann, und an welchen Idealen orientieren sich junge Männer? Damit befasst sich Dr. Leon Windscheid in der "Terra Xplore"-Staffel "Toxische Männlichkeit" und stellt unter anderem fest: "Jungs heute sind in gewisser Weise in einem Orientierungsvakuum" (siehe Interview). Alle drei Folgen sind ab Montag, 5. August 2024, 10.00 Uhr, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar. Im ZDF sind die Sendungen sonntags, am 8. und 15. September sowie am 6. Oktober 2024 um 18.30 Uhr zu sehen.Männer unter Druck? (1/3)Ein echter Mann: Der promovierte Informatiker Thomas Reinbacher lebte lange auf der Erfolgsspur, war durchsetzungsstark, leistungsfähig, erfolgreich. Alle anderen Gefühle ignorierte er, bis er in eine tiefe Depression stürzte und mehrere Monate in psychiatrischen Einrichtungen verbrachte. Er erzählt Leon Windscheid, wie er an seinem Männlichkeitsbild gearbeitet hat und welche Männlichkeitsideale er seinem Sohn vermittelt. Mit dem Schweizer Soziologen und Psychologen Markus Theunert spricht Leon Windscheid über existierende Männerbilder und die widersprüchlichen Anforderungen an junge Männer.Neben einem Experiment in einer Berufsschule ist auch Kulturwissenschaftlerin Tara-Louise Wittwer zu sehen, die auf Social Media "Alphamänner" wie Andrew Tate entzaubert.Häusliche Gewalt: Warum schlagen Männer zu? (2/3)Nahezu jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Was sind die Ursachen für diese Gewalt, und was hat sie mit Männlichkeit zu tun? In Augsburg besucht Leon Windscheid eine "Tätergruppe" von Männern, die Frauen gegenüber gewalttätig geworden sind und nun ein Anti-Gewalt-Training absolvieren. Sozialarbeiterin und Gruppenleitern Carina Huber erklärt, wie ihre Arbeit funktioniert und sich die Gewaltmuster durchbrechen lassen. Mit der Kriminologin und Soziologin Dr. Nicole Bögelein diskutiert Leon Windscheid über Ursachen und Prävention: Was muss passieren, um häusliche Gewalt zu verhindern? Und wie lassen sich neue Männlichkeitsbilder etablieren? In einer Fußgängerzone konfrontiert Leon Passantinnen und Passanten mit Aussagen zu Rollenbildern und Gewaltaffinitäten - und bekommt erstaunliche Reaktionen.Passt du ins Rollenbild? (3/3)Trau dich, du selbst zu sein - das ist das Lebensmotto von Avi Jakobs, Influencerin, Stylistin Model und Moderatorin. Sie wurde als Mann geboren. Heute definiert sie sich als non-binär und hat mit den Stereotypen, die mit Männlichkeit verbunden werden, gebrochen. Was Mannsein bedeutet, wird in frühester Kindheit durch Eltern und die Umwelt gelernt. Aber was passiert, wenn man diesen Normen nicht entspricht? In einem aufwendigen Studioexperiment erleben 14 Menschen, wie tief Vorurteile in Menschen verwurzelt sind und welchen Einfluss sie auf den Umgang mit anderen haben. Mit Sozialpsychologin Prof. Melanie Steffens spricht Leon Windscheid über die Macht von Stereotypen, wie sehr sie die Gesellschaft prägen und warum es sich lohnt, neue Rollenbilder zu etablieren.