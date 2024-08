Abseits der jüngst gemeldeten soliden Zahlen erhält, im Umfeld eines Tech-Abverkaufs, folgendes Aufmerksamkeit:Die Holding Berkshire Hathaway hat nach circa 10 Millionen Aktien im 4. Quartal 2023, im 1. Quartal 2024 circa 115 Millionen Anteile verkauft und nun am Freitag laut Pflichtveröffentlichung gemeldet, im 2. Quartal noch einmal 389 Millionen Apple-Aktien verkauft zu haben; dies ist fast die Hälfte des per Ultimo März verbliebenen Bestandes. Stellt sich naturgemäß die Frage, ob Berkshire den Apple-Anteil in Q3 nun weiter reduzieren/vollständig auflösen wird. Der Umsatz mit dem wichtigsten Produkt i-phone (ca. 46 Prozent Umsatzanteil) stagniert seit neun Quartalen. Der Hoffnungsträger der letzten Jahre, die Sparte Services, lieferte zuletzt QoQ auch nur ein mageres Wachstum von 1,4 Prozent.Wie tief geht die Korrektur?Ist nun der Wurm drin ?