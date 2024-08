DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Robau-Mehrheitsbeteiligung stärkt die weitere erfolgreiche Entwicklung von Rosenbauer

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/05.08.2024/11:04) - * Robau will zusätzlich zur Kapitalerhöhung bei der Rosenbauer International AG weitere Aktien von der BVG kaufen und eine Beteiligung von 50,1% erreichen * Rosenbauer beschließt Ausübung des Genehmigten Kapitals

Der Vorstand der Rosenbauer International AG (RBI) begrüßt die Vereinbarung zwischen der Robau Beteiligungsverwaltung (Robau) und der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung (BVG), die am 1. August bekanntgegeben wurde. Demnach will Robau zusätzlich zur Kapitalerhöhung der RBI mittelbar ein Aktienpaket von 25,15% von der BVG kaufen und damit eine kontrollierende Beteiligung in Höhe von 50,1 % erreichen. Die BVG bleibt als Kernaktionär mit 17,2 % beteiligt, 32,7 % verbleiben im Streubesitz. Dies wird ein Pflichtangebot seitens Robau für den Erwerb sämtlicher Aktien von Rosenbauer auslösen.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, um Rosenbauer nach massiven Lieferkettenstörungen und zeitweilig dramatischen Kostensteigerungen wieder profitabel und resilienter zu machen. Der operative Turnaround im Vorjahr war ein erster wichtiger Teilerfolg, die Ergebnisse 2024 und 2025 werden noch besser ausfallen", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG, "Ich freue mich, mit Robau einen langfristigen, industriellen Investor als neuen starken Mehrheitseigentümer an Bord von Rosenbauer begrüßen zu dürfen und gemeinsam unsere Position als profitabler Weltmarktführer auszubauen. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung werden wir unsere Eigenkapitalbasis stärken und die Grundlage für zukünftige Wachstumschancen legen."

Der Vorstand der RBI hat heute den Beschluss gefasst, das in der Hauptversammlung am 14. Mai 2024 beschlossene Genehmigte Kapital im Ausmaß von 50% des bestehenden Grundkapitals, somit 3.400.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgabepreis von EUR 35 je Aktie auszuüben. Zur Zeichnung der Kapitalerhöhung wird ausschließlich Robau zugelassen. Der Beschluss, das Genehmigte Kapital unter Bezugsrechtsausschluss auszuüben, bedarf der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der RBI. Alle vorgenannten Schritte stehen noch unter den aufschiebenden Bedingungen des Erhalts regulatorischer Genehmigungen. Diese werden im vierten Quartal 2024 erwartet.

Die Robau Beteiligungsverwaltung gehört zu 67% der PiMa Beteiligungsverwaltung von Stefan Pierer und Mark Mateschitz; die übrigen Anteile halten die Raiffeisen Beteiligungsholding (20%) und die Invest Unternehmensbeteiligungen (13%).

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2024 05:04 ET (09:04 GMT)