An den globalen Aktienmärkten setzt sich der Ausverkauf zu Beginn der neuen Handelswoche fort, nachdem Aktien weltweit zum Ende der Vorwoche schwer unter Druck geraten waren. Der heimische Dax notierte am Montagmorgen zeitweise über 550 Punkte (3,2%) im Minus, während die US-Futures ihren Rückgang deutlich ausbauten. Die Aktienmärkte in Asien hat es noch schwerer erwischt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...