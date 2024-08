HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für United Internet nach vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Verhaltenere Aussagen des Internetdienstleisters zum Gesamtjahr seien keine schwere Belastung, schrieb Analyst Simon Stippig in einer ersten Reaktion am Montag. Er hält nun vor allem die Details zur Präsentation der endgültigen Zahlen am Donnerstag für spannend./bek/ck

