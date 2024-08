Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche brachte so manche Überraschung mit sich, so die Analysten der Helaba.Neben der erhöhten Nervosität und den zum Teil deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten sei der Rückgang des Q2-BIPs in Deutschland hervorzuheben, während andere Länder der Eurozone und die Währungsunion als Ganzes moderate Zuwächse hätten erzielen können. Auffällig sei auch der etwas erhöhte Inflationsdruck in Deutschland. Es habe eine Zinserhöhung in Japan und eine Senkung in Großbritannien gegeben, während die US-Notenbank die Füße stillgehalten habe. Der September bleibe aber für eine Reduzierung der Leitzinsspanne im Spiel. ...

