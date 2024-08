Während der DAX am Montag um -2% abstürzt, hält sich die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) mit einem Minus von -0,1% relativ stabil. Ursache dafür sind positive Studienergebnisse, die Bayer zum wiederholten Male in diesen Wochen vermelden kann. Können sie dem Kurs des DAX-Konzerns nach oben verhelfen? Bayer erreicht das Ziel Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer kann am Montag mit guten Nachrichten in die neue Woche starten. In einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...