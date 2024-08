CRASH! Indizes im freien Fall!?

Anzeige / Werbung Sichere Häfen werden gesucht, Aktien werden abgestoßen Der Nikkei hat heute Nacht den größten Ein-Tages-Verlust seit 1987 verzeichnet! Die amerikanischen Futures sind seit Donnerstag unter Druck und der DAX befindet sich vorübergehend im freien Fall. Zeitgleich fallen viele Rohstoffe ebenfalls stark. Diese Mischung ist typisch für einen lokalen und zumindest kleinen Crash. Saisonalität negativ Die Zeit von Anfang August bis in die zweite Oktoberwoche ist naturgemäß die am häufigsten anfällige für scharfe Abverkäufe. Wenn in der Ferienzeit eine größere Zahl von Verkaufsaufträgen auf eine relativ geringe Zahl von Kaufaufträgen trifft, geraten die Kurse ins Rutschen. So passiert es auch derzeit. Die Börsen preisen aktuell eine weitere Eskalation im Nahen Osten ein und diskontieren die zunehmende Unsicherheit beim US-Wahlkampf, der seit Kamala Harris die Kandidatin der Demokraten ist, offener und enger erscheint, als noch zu Zeiten von Joe Biden. In solchen Zeiten ist es umso wichtiger, nicht nach Bauchgefühl und dem Prinzip Hoffnung, sondern systematisch vorzugehen. Denn nur mit einer glasklaren Strategie hat man einen dauerhaften Gewinnvorteil und kann fundierte Stopps setzen. Planbares Breakout-Daytrading Über 220.000$ Gewinn pro Jahr durchschnittlich erzielen die 54 Daytrading-Setups aus den Rohstoff Daytrading-Breakouts. Dabei ist der Handel absolut planbar und nimmt nur wenige Minuten (netto etwa 30 Min pro Tag zu festen Zeiten) in Anspruch. Damit ist Daytrading zeit- und nervenschonend möglich und auch von Tradern umsetzbar, die regulär einem anderen Hauptberuf nachgehen. 56% Rabatt für Frühbucher JETZT sichern! Für Frühbucher bieten wir eine Ermäßigung von 56% gegenüber dem regulären Preis. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/rohstoffpboday/ Im systematischen Trading handeln wir gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,2455711

