Ethereum News: Darum sinkt die Anzahl der ETH-Adressen auf ein Jahrestief

Obwohl es erst innerhalb der letzten 24 Stunden zu einem unerwartet starken Crash des Ethereum Kurses gekommen ist, musste sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt bereits in den letzten Tagen einem fallenden Kurs stellen.

Nun gibt es für alle Ethereum-Anleger weitere schlechte Nachrichten: Nachdem im letzten Monat die ersten Ethereum-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt zugelassen wurden, ist nun die Anzahl der ETH-Wallet-Adressen auf den niedrigsten Stand seit 2023 gefallen. Doch was genau sind die Gründe für diesen Rückgang und ist damit zu rechnen, dass Ethereum in Zukunft noch weitere Kurskorrekturen durchlaufen wird?

Neues Tief der Anzahl der Ethereum-Wallet-Adressen

Die aktuellen Daten von The Block (siehe Bild unten) zeigen, dass in den letzten Wochen die Anzahl der aktiven ETH-Adressen stark gesunken ist und ein neues Jahrestief erreicht wurde. So wenige Wallets waren zuletzt im Dezember 2023 aktiv - damals folgte allerdings ein Bullenmarkt und ein klarer Anstieg im Interesse an Ethereum. Doch was sind die Gründe für den aktuellen Rückgang der aktiven ETH-Wallet-Adressen?

Einer der wichtigsten Faktoren könnte tatsächlich die Einführung der Ethereum-ETFs in den USA sein: Viele Anleger könnten jetzt nicht mehr direkt in den ETH-Token investieren, sondern stattdessen das besser regulierte und vermeintlich besser gesicherte Börsenprodukt kaufen. So müssen sich die Anleger nicht mit der komplizierten Blockchain-Technologie oder den dezentralen Kryptobörsen (DEX) beschäftigen und können das Anlageprodukt direkt über ihre Bank oder einen Vermögensverwalter erwerben.

Anzahl der Ethereum-Wallet-Adressen in den letzten 12 Monaten (Quelle: The Block)

Zwar gab es in der vergangenen Woche tatsächlich sogar zwei Tage mit Nettozuflüssen (33 Millionen US-Dollar und 26 Millionen US-Dollar), doch gab es in der vergangenen Woche insgesamt Nettoabflüsse in einer Höhe von 170 Millionen US-Dollar. Getrieben wurden diese vor allem durch den Grayscale-ETH-ETF, der auf Grund der hohen Gebühren immer mehr Anleger verliert. Seit der Einführung der ETH-ETFs am 23. Juli flossen über 2 Milliarden US-Dollar aus diesem ETF heraus, was die starken Kursverluste von Ethereum mit beeinflusste.

Aktuell liegt der Ethereum Kurs bei einem Preis von 2.324 US-Dollar - einem Wert, der zuletzt im Februar 2024 erreicht wurde und damit den niedrigsten Punkt seit einem halben Jahr markiert. Dies schadet derzeit nicht nur dem ETH-Kurs selbst, sondern dem ganzen Ethereum-Netzwerk. Selbst sonst erfolgreiche Meme-Coins wie der PEPE-Token haben mit Abflüssen zu kämpfen, denn immer mehr Investoren setzen stattdessen auf schnellere und günstigere Modelle. Vor allem Pepe Unchained ($PEPU) gilt hier als interessante Meme-Coin-Alternative, obwohl sich das Projekt derzeit noch im Vorverkauf befindet.

Pepe Unchained zeigt sich erfolgreich: Presale-Kapital wächst auf neues Niveau

Ein erfolgreicher Presale lässt sich daran erkennen, dass das gesammelte Kapital stetig wächst und immer mehr Anleger ihr Interesse an einem neuen Krypto-Projekt bekunden. Pepe Unchained ist hier das perfekte Beispiel, denn innerhalb kürzester Zeit konnten die Entwickler über 7,3 Millionen US-Dollar sammeln. Doch woher kommt das unerwartet große Interesse für den "kleinen Bruder" des Pepe Coins?

Allen voran muss hier positiv der Ansatz des Meme-Coins erwähnt werden: Pepe Unchained versteht sich selbst als weltweit erster Layer-2-Meme-Token und möchte damit wesentlich bessere Werte als $PEPE oder selbst das Ethereum-Netzwerk liefern. So baut der $PEPU-Token zwar auf der Ethereum-Blockchain auf, kann allerdings dank Einsatz der Layer-2-Technologie eine wesentlich bessere Geschwindigkeit bieten - und gleichzeitig auch höhere Belohnungen. Diese werden aktuell über das bereits aktive Staking-Programm ausgezahlt.

Besuche die Pepe Unchained-Webseite für weitere Informationen!

Auch der preisliche Unterschied sollte nicht vergessen werden: Der $PEPE-Token läuft direkt über die ETH-Blockchain, die vergleichsweise hohe Gebühren verlangt. Nicht ohne Grund sind vor allem Solana-Meme-Coins beliebt, da diese Blockchain wesentlich günstiger und schneller agieren kann als die Ethereum-Konkurrenz.

Genau an diesem Punkt möchte Pepe Unchained anknüpfen, denn einerseits bietet der Layer-2-Meme-Coin eine 100-mal schnellere Geschwindigkeit als die Ethereum-Blockchain, andererseits ist er dank Layer-2-Technologie auch einfach günstiger. Dies könnte schon bald dazu führen, dass mehr und mehr $PEPE-Anleger lieber zur $PEPU-Alternative wechseln und hier die vielen verschiedenen Vorteile genießen.

Profitiere von günstigen $PEPU-Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.