NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Moderna von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 90 US-Dollar gesenkt. Der Impfstoffhersteller müsse bei RSV- und bei Covid-Vakzinen kurzfristig mit erheblichem Gegenwind rechnen, schrieb Analyst Luca Issi in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts eines Umsatzes, der auf absehbare Zeit bei 3 bis 4 Milliarden US-Dollar liegen dürfte, und der Tatsache, dass Moderna zögere, seine Kosten aggressiv zu senken, sehe die Bilanz nicht mehr stark aus. Längerfristig glaube er aber nach wie vor fest an den Krebsimpfstoff des Unternehmens./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 05:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US60770K1079