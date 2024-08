Leipzig (ots) -Mehr als 2.500 Besucherinnen und Besucher haben am ersten Musiksommer-Wochenende die fünf Konzerte (viermal ausverkauft) in Sangerhausen, Nordhausen, Halberstadt, Freyburg und Weißensee besucht. Zum Auftakt war u.a. das MDR-Sinfonieorchester gleich zweimal mit einem französischen Programm unter Leitung von Lucie Leguay unterwegs. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte der MDR-Kinderchor in einem gemeinsamen Konzert mit dem britischen Vokalensemble Voces8. Am kommenden Wochenende (9. bis 11. August) ist der MDR-Musiksommer mit atmosphärischen Konzerten in Meißen, Nossen, Gera, Jena, Erfurt und Freyburg zu Gast. Zur 33. Auflage des Musiksommers stehen die traditionsreichen MDR-Ensembles im Fokus, denn die Geburtsstunde ihrer Vorläufer jährt sich 2024 zum 100. Mal.Erstmals komplett im August präsentiert sich der MDR-Musiksommer kompakt und klangstark: Das Festival bereist 24 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter Kirchen, historische Konzertsäle und malerische Schlossparks. Programmlich im Fokus stehen der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester, denn 2024 feiern sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Gemeinsam sind beide Ensembles mit geistlichen Werken u. a. am kommenden Wochenende in der St.-Afra-Kirche Meißen (https://www.mdr.de/musiksommer/spielorte/meissen-st-afra-kirche-100.html) (Freitag, 9. August, ab 19.00 Uhr) zu erleben, einer der vier neuen Spielstätten. Premiere feiert das Festival auch im Schlosspark Lichtenwalde (https://www.mdr.de/musiksommer/spielorte/lichtenwalde-schlosspark-100.html), im Ballsaal "Goldener Löwe" (https://www.mdr.de/musiksommer/spielorte/hainichen-goldener-loewe-100.html) in Hainichen und auf dem Landesgartenschau-Gelände in Bad Dürrenberg (https://www.mdr.de/musiksommer/spielorte/bad-duerrenberg-landesgartenschau-100.html).Am zweiten Musiksommer-Wochenende lädt das sommerliche Festival zu einem musikalischen Fest im zauberhaften Park von Kloster Altzella (https://www.mdr.de/musiksommer/nossen-kloster-altzella-110.html) bei Nossen ein (Samstag, 10. August, ab 16.00 Uhr). Geboten werden im historischen Ambiente musikalische Finessen, u.a. vom MDR-Kinderchor, sowie ein abendliches Wandelkonzert im illuminierten Garten.Ganz besonders prominent wird es am Freitag, 9. August, ab 19.30 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Dort präsentiert die Schauspielerin Katja Riemann (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4360.html) einen ganz besonderen "Karneval der Tiere". Begleitet wird sie von Franziska Hölscher (Violine) und Marianna Shirinyan (Klavier). Einen Tag später, am 9. August, gibt es ab 17.00 Uhr in der Stadtkirche Jena (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4388.html) u.a. Franz Schuberts herrliche Messe in Es-Dur (D 950) mit dem MDR-Rundfunkchor und dem MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Philipp Ahmann. In der Freyburger Rotkäppchen-Erlebniswelt (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4390.html) führt ein Quartett um MDR-Soloflötist Christian Sprenger gemeinsam mit Schauspieler Günter Schoßböck am Samstag (10. August), ab 19.30 Uhr, eine Kompaktversion von Mozarts Zauberflöte auf. Beschlossen wird das zweite Wochenende beim MDR-Musiksommer vom namhaften Alte-Musik-Ensemble "Collegium Marianum" (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4392.html) am 11. August (Sonntag), ab 17.00 Uhr, in der Erfurter Augustinerkirche. Auf dem Programm stehen Werke von Vivaldi, Bach und Händel.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. 2024 präsentiert sich das Festival erstmals komplett im August. Mit dem neuen kompakten Festivalzeitraum soll noch mehr Publikum in und aus der Region angezogen werden.Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html) abrufbarHinweis zum KartenvorverkaufTickets für den MDR-Musiksommer sind ab sofort hier erhältlich: www.mdr-tickets.de (https://mdr-tickets.de/)Tel: 0341.94 67 66 99Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5837383