DJ MARKT USA/Talfahrt vor dritter Runde

Die Talfahrt an der Wall Street dürfte am Montag in die dritte Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet sehr schwache Eröffnungskurse am Kassamarkt an - die besonders gebeutlelten Technologietitel dürften dabei erneut die Tagesverlierer stellen. Die technologielastige Nasdaq ist in den Korrekturmodus eingeschwenkt, seit sie vom jüngsten Hoch 10 Prozent eingebrochen ist. Symptomatisch für den globalen Absturz ist der Einbruch in Tokio, wo der Leitindex mit Verlusten von über 12 Prozent den größten Tagesabschlag seit Oktober 1987 verbuchte.

Die miese Börsenstimmung wird unverändert von Rezessionsängsten in den USA gespeist, nachdem Konjunkturdaten jüngst sehr schwach ausgefallen waren. Denn schwache Daten waren bislang eher positiv aufgenommen worden, weil sie die Zinssenkungfantasie befeuerten. Doch wurde dabei stets von einer "weichen Landung" der US-Konjunktur ausgegangen. Diese Grundüberzeugung geriet zuletzt aber ins Wanken. Sicher eingepreiste Zinssenkungen im September könnten daher zu spät kommen, um die US-Konjunktur aufzufangen, heißt es. "Die Märkte waren vor Freitag angespannt, aber ein schwacher Arbeitsmarktbericht hat wirklich eine tiefgreifende Bewegung auf der ganzen Welt ausgelöst. Die übergeordnete Botschaft von heute lautet: Halten Sie sich fest", sagt Marktanalyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Die US-Rezessionssorgen machen die Runde vor dem Hintergrund einer ebenfalls schwächelnden chinesischen Wirtschaft, denn die Regierung in Peking hat sich bislang mit Stimuli zurückgehalten und damit enttäuscht. Dazu gesellt sich weiterhin die miltärische Eskalationsgefahr im Nahen Osten. Die US-Regierung rechnet mit einem Angriff des Irans auf Israel innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2024 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.