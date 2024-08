© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi



Die Verluste des Mainzer Unternehmens BioNTech haben sich im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Aktie fällt.BioNTech hat am Montag einen Gesamtumsatz für das zweite Quartal von 128,7 Millionen Euro gemeldet, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 807,8 Millionen Euro, während im Vorjahreszeitraum ein Verlust von 190,4 Millionen Euro verzeichnet wurde. BioNTech bekräftigte seine Umsatzprognose für 2024 und erwartet Einnahmen in einer Spanne von 2,5 Milliarden Euro bis 3,1 Milliarden Euro, wobei der Großteil gegen Ende des Jahres erwartet wird. Aufgrund …